Devenus de grands amis, allant même, avec leur conjoint respectif, au restau­rant ensemble, Aryna Sbalenka et Novak Djokovic étaient visi­ble­ment heureux de se retrouver alors qu’ils sont posé leur valise sur les instal­la­tions de Wimbledon.

Les deux cham­pions se sont donnés une belle acco­lade avant de reprendre leur excerice.

À noter que la Biélorusse, en manque de confiance, visera un premier sacre sur le gazin londo­nien tandis que le Serbe tentera d’égaler Roger Federer et ses huit coupes doreés.