Devenus de grands amis, allant même, avec leur conjoint respectif, au restaurant ensemble, Aryna Sbalenka et Novak Djokovic étaient visiblement heureux de se retrouver alors qu’ils sont posé leur valise sur les installations de Wimbledon.
Les deux champions se sont donnés une belle accolade avant de reprendre leur excerice.
June 22, 2026
À noter que la Biélorusse, en manque de confiance, visera un premier sacre sur le gazin londonien tandis que le Serbe tentera d’égaler Roger Federer et ses huit coupes doreés.
Publié le lundi 22 juin 2026 à 18:18