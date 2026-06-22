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Le gros câlin entre Djokovic et Sabalenka pour leurs retrouvailles

Par
Thomas S
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Devenus de grands amis, allant même, avec leur conjoint respectif, au restau­rant ensemble, Aryna Sbalenka et Novak Djokovic étaient visi­ble­ment heureux de se retrouver alors qu’ils sont posé leur valise sur les instal­la­tions de Wimbledon.

Les deux cham­pions se sont donnés une belle acco­lade avant de reprendre leur excerice. 

À noter que la Biélorusse, en manque de confiance, visera un premier sacre sur le gazin londo­nien tandis que le Serbe tentera d’égaler Roger Federer et ses huit coupes doreés. 

Publié le lundi 22 juin 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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