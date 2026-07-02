Il y a quasiment un an, sur le Centre Court de Wimbledon, Grigor Dimitrov menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchirure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois suite à cette blessure, le Bulgare a vécu une première moitié de saison 2026 extrêmement compliquée.
Mais sur gazon, le joueur de 35 ans retrouve des couleurs. Invité par le Grand Chelem londonien, Dimitrov s’est qualifié pour le troisième tour grâce à une très grosse victoire contre Jakub Mensik, 18e mondial, conclue sur une magnifique balle de match : 7–6(5), 4–6, 7–5, 6–3, en 3h18 de jeu.
Lors de l’interview d’après‐match sur le court, l’ancien 3e joueur mondial n’a pas caché son émotion.
Dimitrov after beating Mensik at Wimbledon— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 2, 2026
“After your first round you were so emotional. You came out today and it felt like a different kind of emotion. What’s the difference between round 1 and now?”
Grigor : “More emotions. 🥹 I honestly don’t have much to say other than I’m… pic.twitter.com/sFHHsR343I
« Honnêtement, je n’ai pas grand‐chose à dire, si ce n’est que je suis tellement heureux d’être de retour et de pouvoir simplement jouer au tennis devant vous tous. C’est tout. Pour moi, c’est juste… Je suis très ému et un peu submergé par les émotions en ce moment. Je vais me ressaisir. C’était tout simplement un superbe match. Tout ce que je voulais, c’était entrer sur le court et me battre. C’était mon objectif. Je ne pensais ni à la victoire ni à la défaite. Je ne pensais même pas à mon corps à ce point‐là. Vous m’avez beaucoup aidé. L’ambiance était spectaculaire, comme toujours. Je me sens tellement aimé. Tellement soutenu. Chaque fois que je viens à Wimbledon, c’est un moment très spécial pour moi. Je veux que vous le sachiez. Je remercie mon équipe. Je remercie mes amis. Je remercie ma famille. Je remercie ma petite amie qui n’est pas là. Mais je suis sûr qu’elle regarde. Je remercie tous ceux qui m’ont accompagné tout au long de ce parcours. L’année dernière a été tellement difficile. Ce n’est pas une question de victoire ou de défaite. Il s’agit simplement de me dépasser et de jouer au tennis comme je l’ai fait aujourd’hui, quel que soit le résultat. Merci de m’avoir accueilli à bras ouverts. Merci de toujours me soutenir. Merci. »
Pour tenter de retrouver les huitièmes de finale, « baby Federer » affrontera Matteo Berrettini, finaliste en 2021 et tombeur d’Arthur Fils.
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 22:23