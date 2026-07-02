Il y a quasi­ment un an, sur le Centre Court de Wimbledon, Grigor Dimitrov menait deux sets à zéro face à Jannik Sinner en huitièmes de finale avant d’être foudroyé par une déchi­rure partielle du muscle grand pectoral. Absent de longs mois suite à cette bles­sure, le Bulgare a vécu une première moitié de saison 2026 extrê­me­ment compliquée.

Mais sur gazon, le joueur de 35 ans retrouve des couleurs. Invité par le Grand Chelem londo­nien, Dimitrov s’est qualifié pour le troi­sième tour grâce à une très grosse victoire contre Jakub Mensik, 18e mondial, conclue sur une magni­fique balle de match : 7–6(5), 4–6, 7–5, 6–3, en 3h18 de jeu.

Lors de l’in­ter­view d’après‐match sur le court, l’an­cien 3e joueur mondial n’a pas caché son émotion.

Dimitrov after beating Mensik at Wimbledon



“After your first round you were so emotional. You came out today and it felt like a different kind of emotion. What’s the diffe­rence between round 1 and now?”



Grigor : “More emotions. 🥹 I honestly don’t have much to say other than I’m… pic.twitter.com/sFHHsR343I — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 2, 2026

« Honnêtement, je n’ai pas grand‐chose à dire, si ce n’est que je suis telle­ment heureux d’être de retour et de pouvoir simple­ment jouer au tennis devant vous tous. C’est tout. Pour moi, c’est juste… Je suis très ému et un peu submergé par les émotions en ce moment. Je vais me ressaisir. C’était tout simple­ment un superbe match. Tout ce que je voulais, c’était entrer sur le court et me battre. C’était mon objectif. Je ne pensais ni à la victoire ni à la défaite. Je ne pensais même pas à mon corps à ce point‐là. Vous m’avez beau­coup aidé. L’ambiance était spec­ta­cu­laire, comme toujours. Je me sens telle­ment aimé. Tellement soutenu. Chaque fois que je viens à Wimbledon, c’est un moment très spécial pour moi. Je veux que vous le sachiez. Je remercie mon équipe. Je remercie mes amis. Je remercie ma famille. Je remercie ma petite amie qui n’est pas là. Mais je suis sûr qu’elle regarde. Je remercie tous ceux qui m’ont accom­pagné tout au long de ce parcours. L’année dernière a été telle­ment diffi­cile. Ce n’est pas une ques­tion de victoire ou de défaite. Il s’agit simple­ment de me dépasser et de jouer au tennis comme je l’ai fait aujourd’hui, quel que soit le résultat. Merci de m’avoir accueilli à bras ouverts. Merci de toujours me soutenir. Merci. »

Pour tenter de retrouver les huitièmes de finale, « baby Federer » affron­tera Matteo Berrettini, fina­liste en 2021 et tombeur d’Arthur Fils.