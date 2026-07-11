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Le gros coup de gueule de Djokovic après sa défaite contre Sinner : « Je commence à être agacé par votre obses­sion pour le 25e titre du Grand Chelem »

Par
Baptiste Mulatier
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S’adressant aux médias serbes, et notam­ment à Sportklub, lors de la confé­rence de presse après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de Grand Chelem (6−4, 6–4, 6–4), Novak Djokovic a tapé du poing sur la table à propos de sa quête d’un 25e titre du Grand Chelem. 

« Ce n’est pas l’ob­jectif ultime. Beaucoup de gens me mettent la pres­sion, aussi bien mes proches que les médias… Je comprends que l’on veuille vrai­ment que je remporte ces 25 titres, et je le veux aussi, mais ce n’est pas l’ob­jectif ultime. Allons, soyons réalistes. Ça commence vrai­ment à m’agacer, parce que, d’une certaine manière, c’est comme si je n’étais pas à la hauteur, et que les autres me rajou­taient une pres­sion supplé­men­taire. C’est comme si 24 titres ne suffi­saient pas, mais 25 non plus ; 100 tour­nois ne suffisent pas, il en faut 110 ; 400 semaines comme numéro un ne suffisent pas, il en faut 1 000 ! » 

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 20:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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