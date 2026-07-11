S’adressant aux médias serbes, et notamment à Sportklub, lors de la conférence de presse après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de Grand Chelem (6−4, 6–4, 6–4), Novak Djokovic a tapé du poing sur la table à propos de sa quête d’un 25e titre du Grand Chelem.
« Ce n’est pas l’objectif ultime. Beaucoup de gens me mettent la pression, aussi bien mes proches que les médias… Je comprends que l’on veuille vraiment que je remporte ces 25 titres, et je le veux aussi, mais ce n’est pas l’objectif ultime. Allons, soyons réalistes. Ça commence vraiment à m’agacer, parce que, d’une certaine manière, c’est comme si je n’étais pas à la hauteur, et que les autres me rajoutaient une pression supplémentaire. C’est comme si 24 titres ne suffisaient pas, mais 25 non plus ; 100 tournois ne suffisent pas, il en faut 110 ; 400 semaines comme numéro un ne suffisent pas, il en faut 1 000 ! »
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 20:55