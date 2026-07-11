S’adressant aux médias serbes, et notam­ment à Sportklub, lors de la confé­rence de presse après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de Grand Chelem (6−4, 6–4, 6–4), Novak Djokovic a tapé du poing sur la table à propos de sa quête d’un 25e titre du Grand Chelem.

« Ce n’est pas l’ob­jectif ultime. Beaucoup de gens me mettent la pres­sion, aussi bien mes proches que les médias… Je comprends que l’on veuille vrai­ment que je remporte ces 25 titres, et je le veux aussi, mais ce n’est pas l’ob­jectif ultime. Allons, soyons réalistes. Ça commence vrai­ment à m’agacer, parce que, d’une certaine manière, c’est comme si je n’étais pas à la hauteur, et que les autres me rajou­taient une pres­sion supplé­men­taire. C’est comme si 24 titres ne suffi­saient pas, mais 25 non plus ; 100 tour­nois ne suffisent pas, il en faut 110 ; 400 semaines comme numéro un ne suffisent pas, il en faut 1 000 ! »