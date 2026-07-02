En confé­rence de presse après sa victoire contre Stefanos Tsitsipas au deuxième tour de Wimbledon (6−3, 6–4, 6–0), Novak Djokovic a pris la défense de Serena Williams, criti­quée après sa défaite contre Maya Joint à l’oc­ca­sion de son grand retour en simple, à 44 ans. (6−3, 6–7[6], 6–3).

Djokovic defends Serena Williams after her loss in her Wimbledon come­back match, ‘She hasn’t played a match in so many years. People need to cool off a bit with the judg­ment & criti­cism. Her wanting to just come back, it’s an incre­dible gift for our sport. I don’t know why they… pic.twitter.com/szVSUTcOx9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2026

« Je l’ai dit avant même le début du tournoi : ce qu’elle fait est incroyable. C’est épique. J’ai toujours été fan de Serena. Je suis sûr qu’au fond d’elle-même, elle voulait et s’attendait à remporter au moins un match, voire plus. Sachant à quel point elle est compé­ti­tive et qu’elle a l’esprit d’une cham­pionne, elle ne se contente pas simple­ment d’être présente sur le court. Elle veut gagner. J’ai regardé un peu son match. Ça fait des années qu’elle n’a pas joué. Elle a eu deux enfants. C’est normal qu’elle ne soit pas encore au meilleur de sa forme en termes de dépla­ce­ments. Les gens devraient se calmer un peu avec leurs juge­ments, leurs critiques et tout le reste. Profitons simple­ment de sa gran­deur, de qui elle est et de ce qu’elle repré­sente pour ce sport. Le fait qu’elle veuille tenter sa chance et revenir est un cadeau incroyable pour notre sport. Je ne sais pas pour­quoi les gens n’apprécient pas suffi­sam­ment cela. J’ai envie de leur dire : ‘Hé les gars, profitez‐en. Vous avez la plus grande joueuse de tous les temps qui vient jouer pour vous, pour attirer davan­tage l’attention sur votre sport.’ Pour ma part, je ne comprends pas ce genre de raison­ne­ment, cette approche ni ces juge­ments de la part des gens. Mais bon… Les gens sont comme ça. C’est quelque chose qu’ils feront toujours. Mais je soutiens vrai­ment Serena. Je l’ai toujours soutenue. J’espère qu’elle jouera davantage. »