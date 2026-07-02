En conférence de presse après sa victoire contre Stefanos Tsitsipas au deuxième tour de Wimbledon (6−3, 6–4, 6–0), Novak Djokovic a pris la défense de Serena Williams, critiquée après sa défaite contre Maya Joint à l’occasion de son grand retour en simple, à 44 ans. (6−3, 6–7[6], 6–3).
Djokovic defends Serena Williams after her loss in her Wimbledon comeback match, ‘She hasn’t played a match in so many years. People need to cool off a bit with the judgment & criticism. Her wanting to just come back, it’s an incredible gift for our sport. I don’t know why they… pic.twitter.com/szVSUTcOx9— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2026
« Je l’ai dit avant même le début du tournoi : ce qu’elle fait est incroyable. C’est épique. J’ai toujours été fan de Serena. Je suis sûr qu’au fond d’elle-même, elle voulait et s’attendait à remporter au moins un match, voire plus. Sachant à quel point elle est compétitive et qu’elle a l’esprit d’une championne, elle ne se contente pas simplement d’être présente sur le court. Elle veut gagner. J’ai regardé un peu son match. Ça fait des années qu’elle n’a pas joué. Elle a eu deux enfants. C’est normal qu’elle ne soit pas encore au meilleur de sa forme en termes de déplacements. Les gens devraient se calmer un peu avec leurs jugements, leurs critiques et tout le reste. Profitons simplement de sa grandeur, de qui elle est et de ce qu’elle représente pour ce sport. Le fait qu’elle veuille tenter sa chance et revenir est un cadeau incroyable pour notre sport. Je ne sais pas pourquoi les gens n’apprécient pas suffisamment cela. J’ai envie de leur dire : ‘Hé les gars, profitez‐en. Vous avez la plus grande joueuse de tous les temps qui vient jouer pour vous, pour attirer davantage l’attention sur votre sport.’ Pour ma part, je ne comprends pas ce genre de raisonnement, cette approche ni ces jugements de la part des gens. Mais bon… Les gens sont comme ça. C’est quelque chose qu’ils feront toujours. Mais je soutiens vraiment Serena. Je l’ai toujours soutenue. J’espère qu’elle jouera davantage. »
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 11:20