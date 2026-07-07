Battue en trois sets par l’Australienne Maya Joint (87e mondiale) au premier tour de Wimbledon (6−3, 6–7[3], 6–3), pour son grand retour en simple à l’âge de 44 ans, Serena Williams ne s’était pas rendue en confé­rence de presse après sa défaite.

On avait appris un peu plus tard que l’Américaine souf­frait d’une bles­sure au genou. Mais alors qu’une personne affir­mait sur X qu’elle aurait dû prendre une amende de 50 000 dollars, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double Rennae Stubbs, qui accom­pagne Serena Williams depuis son retour à la compé­ti­tion, a vive­ment pris sa défense.

« Elle s’est fait une petite entorse pendant le match, elle avait un gonfle­ment et des douleurs pendant le match, puis une douleur intense après ! Tu ne sais pas lire, ou quoi ? Comme si tu en savais quoi que ce soit ! Elle n’a pas été sanc­tionnée parce que les méde­cins et les orga­ni­sa­teurs du tournoi ont reconnu ses circons­tances et sa gêne, pour éviter la presse ! », a écrit Rennae Stubbs, remontée.

Because it wasn’t chronic knee pain u pencil. She tweaked it in the match & had swel­ling & pain during the match & then severe pain after!! Can u not read!? Like u have ANY idea ! 🙄 she wasn’t fined because the Drs & tour­na­ment agreed her circum­stances & discom­fort for no press ! — Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) July 5, 2026

Serena Williams avait ensuite dû déclarer forfait pour le double avec sa grande soeur, Venus.