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Le gros coup de gueule de Rennae Stubbs, coach de Serena Williams : « Elle n’a pas été sanc­tionnée pour cette raison ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Battue en trois sets par l’Australienne Maya Joint (87e mondiale) au premier tour de Wimbledon (6−3, 6–7[3], 6–3), pour son grand retour en simple à l’âge de 44 ans, Serena Williams ne s’était pas rendue en confé­rence de presse après sa défaite.

On avait appris un peu plus tard que l’Américaine souf­frait d’une bles­sure au genou. Mais alors qu’une personne affir­mait sur X qu’elle aurait dû prendre une amende de 50 000 dollars, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double Rennae Stubbs, qui accom­pagne Serena Williams depuis son retour à la compé­ti­tion, a vive­ment pris sa défense. 

« Elle s’est fait une petite entorse pendant le match, elle avait un gonfle­ment et des douleurs pendant le match, puis une douleur intense après ! Tu ne sais pas lire, ou quoi ? Comme si tu en savais quoi que ce soit ! Elle n’a pas été sanc­tionnée parce que les méde­cins et les orga­ni­sa­teurs du tournoi ont reconnu ses circons­tances et sa gêne, pour éviter la presse ! », a écrit Rennae Stubbs, remontée. 

Serena Williams avait ensuite dû déclarer forfait pour le double avec sa grande soeur, Venus. 

Publié le mardi 7 juillet 2026 à 10:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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