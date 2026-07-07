Battue en trois sets par l’Australienne Maya Joint (87e mondiale) au premier tour de Wimbledon (6−3, 6–7[3], 6–3), pour son grand retour en simple à l’âge de 44 ans, Serena Williams ne s’était pas rendue en conférence de presse après sa défaite.
On avait appris un peu plus tard que l’Américaine souffrait d’une blessure au genou. Mais alors qu’une personne affirmait sur X qu’elle aurait dû prendre une amende de 50 000 dollars, l’ancienne numéro 1 mondiale en double Rennae Stubbs, qui accompagne Serena Williams depuis son retour à la compétition, a vivement pris sa défense.
« Elle s’est fait une petite entorse pendant le match, elle avait un gonflement et des douleurs pendant le match, puis une douleur intense après ! Tu ne sais pas lire, ou quoi ? Comme si tu en savais quoi que ce soit ! Elle n’a pas été sanctionnée parce que les médecins et les organisateurs du tournoi ont reconnu ses circonstances et sa gêne, pour éviter la presse ! », a écrit Rennae Stubbs, remontée.
Because it wasn’t chronic knee pain u pencil. She tweaked it in the match & had swelling & pain during the match & then severe pain after!! Can u not read!? Like u have ANY idea ! 🙄 she wasn’t fined because the Drs & tournament agreed her circumstances & discomfort for no press !— Rennae Stubbs ♈️ (@rennaestubbs) July 5, 2026
Serena Williams avait ensuite dû déclarer forfait pour le double avec sa grande soeur, Venus.
Publié le mardi 7 juillet 2026 à 10:42