Battu en quatre sets par Taylor Fritz en quarts de finale, le Russe a terminé ce Wimbledon un peu amer comme il l’a expliqué en confé­rence de presse. S’il ne remet pas en cause la supé­rio­rité de son adver­saire, il peste vrai­ment contre le choix de l’or­ga­ni­sa­tion d’avoir évincé les juges de ligne.

« C’est dommage de ne pas avoir pu remporter le quatrième set, mais tout le mérite revient à Taylor, il a joué un excellent tennis. Je n’aime pas jouer sans juge de ligne ; on se sent seul sur le court, et certaines déci­sions sont pour le moins douteuses. Parfois, c’est effrayant d’être à ce point dominé par la technologie. »