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Le magni­fique cadeau du tournoi pour Andy Murray

Par
Baptiste Mulatier
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En 2013, Andy Murray avait mis fin à 77 ans d’attente pour le peuple britan­nique en succé­dant à Fred Perry au palmarès de Wimbledon. Également vain­queur du tournoi en 2016, le retraité Andy Murray va bientôt rece­voir un honneur très spécial.

Le jour­na­liste Michal Samulski a confirmé qu’une statue de l’an­cien numéro 1 mondial serait dévoilée à l’oc­ca­sion du 150e anni­ver­saire du tournoi en 2027. 

Un honneur rare dans le monde du tennis, partagé notam­ment par Rafael Nadal à Roland‐Garros.

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 10:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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