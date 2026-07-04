En 2013, Andy Murray avait mis fin à 77 ans d’attente pour le peuple britannique en succédant à Fred Perry au palmarès de Wimbledon. Également vainqueur du tournoi en 2016, le retraité Andy Murray va bientôt recevoir un honneur très spécial.
Le journaliste Michal Samulski a confirmé qu’une statue de l’ancien numéro 1 mondial serait dévoilée à l’occasion du 150e anniversaire du tournoi en 2027.
The unveiling of Andy Murray’s statue will be part of Wimbledon’s 150th anniversary celebrations in 2027.— Michal Samulski (@MichalSamulski) July 3, 2026
Un honneur rare dans le monde du tennis, partagé notamment par Rafael Nadal à Roland‐Garros.
Publié le samedi 4 juillet 2026 à 10:58