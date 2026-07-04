En 2013, Andy Murray avait mis fin à 77 ans d’attente pour le peuple britan­nique en succé­dant à Fred Perry au palmarès de Wimbledon. Également vain­queur du tournoi en 2016, le retraité Andy Murray va bientôt rece­voir un honneur très spécial.

Le jour­na­liste Michal Samulski a confirmé qu’une statue de l’an­cien numéro 1 mondial serait dévoilée à l’oc­ca­sion du 150e anni­ver­saire du tournoi en 2027.

The unvei­ling of Andy Murray’s statue will be part of Wimbledon’s 150th anni­ver­sary cele­bra­tions in 2027. — Michal Samulski (@MichalSamulski) July 3, 2026

Un honneur rare dans le monde du tennis, partagé notam­ment par Rafael Nadal à Roland‐Garros.