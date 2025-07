« Carlos, je veux ton maillot pour mon fils, Federico », avait lancé Fabio Fognini à Carlos Alcaraz en quit­tant le Centre Court, au terme de leur intense duel en cinq sets au premier tour de Wimbledon.

Le double tenant du titre n’a pas manqué de répondre à cette demande avec géné­ro­sité : il a fait parvenir un maillot signé à l’Italien, qui s’est empressé de le partager dans sa story Instagram.

Carlos Alcaraz gifted Fognini’s son, Federico, the shirt from their Wimbledon match 🥰



How can you not love this guy ❤ https://t.co/QWuK6w7Avk pic.twitter.com/btCcuZTMY8