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« Le manque d’hu­mi­lité de Sabalenka me fait gerber. Elle a été détes­table avec son adver­saire qui, elle, est une gamine ! », lâche Benoît Maylin

Par
Baptiste Mulatier
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« Je crois qu’elle a dit qu’elle voulait voir si j’étais capable de gérer sa puis­sance (rires)… C’était telle­ment effrayant (rires). C’est bien qu’elle ait cette confiance en elle. C’est une qualité à avoir », s’est moquée Aryna Sabalenka après sa victoire au premier tour de Wimbledon (6−2, 6–3) contre la jeune quali­fiée serbe Teodora Kostovic (188e mondiale).

Une sortie qui n’a pas du tout plu au jour­na­liste Benoît Maylin, chro­ni­queur dans l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax. 

« Je n’aime pas du tout ce qu’elle fait hors du court. En confé­rence de presse, elle a été détes­table avec son adver­saire qui, elle, est une gamine, et qui a dit avec maladresse : ‘Je suis pressée de jouer Sabalenka pour voir si elle supporte ma puis­sance de frappe. Sabalenka, qu’est‐ce qu’elle trouve à dire en confé­rence de presse ? ‘Ah ouais, elle a dit qu’elle voulait voir si j’al­lais encaisser sa puis­sance de frappe. So scary!’ L’humilité, tu sais ce que c’est, l’hu­mi­lité ? Qu’une gamine fasse ça parce qu’elle a envie de montrer qu’elle en veut, d’ac­cord. Mais pas toi. T’es la numéro 1 mondiale, t’es la queen. Vas‑y, montre juste­ment que t’es au‐dessus de tout ça et donne‐lui un peu de crédit, à cette petite, en lui disant : ‘Bah écoute, c’était pas mal, mais t’es encore un peu loin. Peut‐être que t’y arri­veras, mais t’as le temps.’ Là, elle lui crache dessus, elle l’écrase. C’est détes­table. C’est un manque d’hu­mi­lité qui me fait gerber. »

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 13:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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