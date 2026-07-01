« Je crois qu’elle a dit qu’elle voulait voir si j’étais capable de gérer sa puis­sance (rires)… C’était telle­ment effrayant (rires). C’est bien qu’elle ait cette confiance en elle. C’est une qualité à avoir », s’est moquée Aryna Sabalenka après sa victoire au premier tour de Wimbledon (6−2, 6–3) contre la jeune quali­fiée serbe Teodora Kostovic (188e mondiale).

Une sortie qui n’a pas du tout plu au jour­na­liste Benoît Maylin, chro­ni­queur dans l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax.

🤮 « Je n’aime pas du tout ce que fait Sabalenka hors du court. En confé­rence de presse, elle a été détes­table avec sa jeune adver­saire. Montre que tu es au‐dessus de tout ça, que tu es N°1 mondiale. C’est un manque d’hu­mi­lité total. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/26vpj97W2m — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) June 30, 2026

« Je n’aime pas du tout ce qu’elle fait hors du court. En confé­rence de presse, elle a été détes­table avec son adver­saire qui, elle, est une gamine, et qui a dit avec maladresse : ‘Je suis pressée de jouer Sabalenka pour voir si elle supporte ma puis­sance de frappe. Sabalenka, qu’est‐ce qu’elle trouve à dire en confé­rence de presse ? ‘Ah ouais, elle a dit qu’elle voulait voir si j’al­lais encaisser sa puis­sance de frappe. So scary!’ L’humilité, tu sais ce que c’est, l’hu­mi­lité ? Qu’une gamine fasse ça parce qu’elle a envie de montrer qu’elle en veut, d’ac­cord. Mais pas toi. T’es la numéro 1 mondiale, t’es la queen. Vas‑y, montre juste­ment que t’es au‐dessus de tout ça et donne‐lui un peu de crédit, à cette petite, en lui disant : ‘Bah écoute, c’était pas mal, mais t’es encore un peu loin. Peut‐être que t’y arri­veras, mais t’as le temps.’ Là, elle lui crache dessus, elle l’écrase. C’est détes­table. C’est un manque d’hu­mi­lité qui me fait gerber. »