« Je crois qu’elle a dit qu’elle voulait voir si j’étais capable de gérer sa puissance (rires)… C’était tellement effrayant (rires). C’est bien qu’elle ait cette confiance en elle. C’est une qualité à avoir », s’est moquée Aryna Sabalenka après sa victoire au premier tour de Wimbledon (6−2, 6–3) contre la jeune qualifiée serbe Teodora Kostovic (188e mondiale).
Une sortie qui n’a pas du tout plu au journaliste Benoît Maylin, chroniqueur dans l’émission « Sans Filet » de Winamax.
🤮 « Je n’aime pas du tout ce que fait Sabalenka hors du court. En conférence de presse, elle a été détestable avec sa jeune adversaire. Montre que tu es au‐dessus de tout ça, que tu es N°1 mondiale. C’est un manque d’humilité total. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) June 30, 2026
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« Je n’aime pas du tout ce qu’elle fait hors du court. En conférence de presse, elle a été détestable avec son adversaire qui, elle, est une gamine, et qui a dit avec maladresse : ‘Je suis pressée de jouer Sabalenka pour voir si elle supporte ma puissance de frappe. Sabalenka, qu’est‐ce qu’elle trouve à dire en conférence de presse ? ‘Ah ouais, elle a dit qu’elle voulait voir si j’allais encaisser sa puissance de frappe. So scary!’ L’humilité, tu sais ce que c’est, l’humilité ? Qu’une gamine fasse ça parce qu’elle a envie de montrer qu’elle en veut, d’accord. Mais pas toi. T’es la numéro 1 mondiale, t’es la queen. Vas‑y, montre justement que t’es au‐dessus de tout ça et donne‐lui un peu de crédit, à cette petite, en lui disant : ‘Bah écoute, c’était pas mal, mais t’es encore un peu loin. Peut‐être que t’y arriveras, mais t’as le temps.’ Là, elle lui crache dessus, elle l’écrase. C’est détestable. C’est un manque d’humilité qui me fait gerber. »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 13:26