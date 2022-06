Depuis son sacre sur le Masters de fin de saison 2021, Garbine Muguruza est clai­re­ment dans le dur.

Mis à part un modeste quart de finale sur le tournoi de Doha en février, la joueuse espa­gnole n’a jamais remporté deux matchs de rang cette saison, pour un bilan global très insuf­fi­sant de huit victoires pour 12 défaites en 2022.

Sèchement éliminée dès le premier tour de Wimbledon face à la 88e mondiale Greet Minnen (4–6, 0–6), la double lauréate en Grand Chelem, qui était d’ailleurs en larmes après la rencontre, a décidé de publier un commu­niqué sur ses réseaux sociaux dans lequel elle s’ex­cuse de son niveau de jeu.

« Ces six derniers mois ont été très durs. J’ai dû faire face à des défaites, à la frus­tra­tion et à la pres­sion. Participer à Roland‐Garros et à Wimbledon, des tour­nois que j’adore, avec toute la prépa­ra­tion et les efforts que toute mon équipe avait faits, ne pas retrouver mon tennis a été émotion­nel­le­ment, un coup très dur. À mes fans et à ceux qui placent leurs attentes en moi, je veux juste dire que je suis désolé et que j’es­père que les six mois restants de 2022 seront plus suppor­tables et que je pourrai au moins retrouver ces bons sentiments. »

Une atti­tude pleine de classe de la part de l’Espagnole qui n’a norma­le­ment pas à s’ex­cuser étant donné que la défaite fait partie inté­grante de la vie d’une joueuse de tennis.