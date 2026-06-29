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Le message boule­ver­sant de Jack Draper après son forfait : « J’ai traversé de nombreux moments doulou­reux au cours des douze derniers mois, mais celui‐ci est sans aucun doute le pire »

Par
Thomas S
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Jack Draper ne s’en sort pas.

À peine de retour sur le circuit après une longue bles­sure au genou, le Britannique, qui venait de disputer une demi‐finale à Eastbourne et qui devait affronter Taylor Fritz au premier tour de Wimbledon ce mardi, a une nouvelle fois été contraint de déclarer forfait.

Blessé au niveau du bras, celui qui va encore lour­de­ment chuter au clas­se­ment a publié un commu­niqué qui en dit long sur son immense déception. 

« Je suis profon­dé­ment attristée de vous annoncer que j’ai dû déclarer forfait pour mon match du premier tour en raison d’une réci­dive de ma bles­sure au bras. J’ai traversé de nombreux moments doulou­reux au cours des douze derniers mois, mais celui‐ci est sans aucun doute le pire, car il n’y a pas de plus grand honneur pour une joueuse britan­nique que de disputer le tournoi de Wimbledon. Je vais conti­nuer à me battre pour surmonter cette épreuve. Merci pour votre soutien. »

Publié le lundi 29 juin 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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