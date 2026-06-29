Jack Draper ne s’en sort pas.
À peine de retour sur le circuit après une longue blessure au genou, le Britannique, qui venait de disputer une demi‐finale à Eastbourne et qui devait affronter Taylor Fritz au premier tour de Wimbledon ce mardi, a une nouvelle fois été contraint de déclarer forfait.
Blessé au niveau du bras, celui qui va encore lourdement chuter au classement a publié un communiqué qui en dit long sur son immense déception.
« Je suis profondément attristée de vous annoncer que j’ai dû déclarer forfait pour mon match du premier tour en raison d’une récidive de ma blessure au bras. J’ai traversé de nombreux moments douloureux au cours des douze derniers mois, mais celui‐ci est sans aucun doute le pire, car il n’y a pas de plus grand honneur pour une joueuse britannique que de disputer le tournoi de Wimbledon. Je vais continuer à me battre pour surmonter cette épreuve. Merci pour votre soutien. »
Publié le lundi 29 juin 2026 à 18:08