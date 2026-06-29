Jack Draper ne s’en sort pas.

À peine de retour sur le circuit après une longue bles­sure au genou, le Britannique, qui venait de disputer une demi‐finale à Eastbourne et qui devait affronter Taylor Fritz au premier tour de Wimbledon ce mardi, a une nouvelle fois été contraint de déclarer forfait.

Blessé au niveau du bras, celui qui va encore lour­de­ment chuter au clas­se­ment a publié un commu­niqué qui en dit long sur son immense déception.

« Je suis profon­dé­ment attristée de vous annoncer que j’ai dû déclarer forfait pour mon match du premier tour en raison d’une réci­dive de ma bles­sure au bras. J’ai traversé de nombreux moments doulou­reux au cours des douze derniers mois, mais celui‐ci est sans aucun doute le pire, car il n’y a pas de plus grand honneur pour une joueuse britan­nique que de disputer le tournoi de Wimbledon. Je vais conti­nuer à me battre pour surmonter cette épreuve. Merci pour votre soutien. »