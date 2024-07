Alors qu’il avait carré­ment demander aux orga­ni­sa­teurs du Queen’s de ne pas jouer en même temps que l’équipe d’Espagne de foot­ball, Carlos Alcaraz a plutôt émis un souhait avant son quart de finale contre Tommy Paul à Wimbledon, qui se dérou­lera ce mardi comme la demi‐finale de l’Euro entre l’Espagne et la France (21h).

« Je soutiens l’équipe d’Espagne parce que c’est l’Espagne. J’ai une très bonne rela­tion avec certains joueurs, en parti­cu­lier Alvaro Morata, qui est un bon ami. C’est le moment de les soutenir, tout comme ils me soutiennent lors de mes matchs et mes tour­nois. J’espère que je ne jouerai pas à la même heure mardi et que je pourrai voir un peu le match », a déclaré le triple lauréat en Grand Chelem dans des propos rapportés par Punto de Break.