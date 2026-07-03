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Le message de Stefanos Tsitsipas après la leçon reçue face à Novak Djokovic

Par
Thomas S
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Stefanos Tsitsipas n’est pas rancunier.

Surclassé par Novak Djokovic en à peine 1h40 de jeu au deuxième tour de Wimbledon, le joueur grec s’est fendu d’un message d’en­cou­ra­ge­ment pour le Serbe via son canal de commu­ni­ca­tion préféré : les réseaux sociaux. 

« C’est toujours un honneur de revenir sur le Centre Court de Wimbledon. Je souhaite à Novak Djokovic bonne chance pour la suite du tournoi », a écrit l’ac­tuel 87e joueur mondial, dont le niveau de jeu ne cesse d’inquiéter. 

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 15:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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