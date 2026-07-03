Stefanos Tsitsipas n’est pas rancunier.

Surclassé par Novak Djokovic en à peine 1h40 de jeu au deuxième tour de Wimbledon, le joueur grec s’est fendu d’un message d’en­cou­ra­ge­ment pour le Serbe via son canal de commu­ni­ca­tion préféré : les réseaux sociaux.

Always an honor being back on the Wimbledon Centre Court.



Wishing @DjokerNole the best for the rest of the tour­na­ment 🤝 pic.twitter.com/ybMHp2bgze — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) July 3, 2026

« C’est toujours un honneur de revenir sur le Centre Court de Wimbledon. Je souhaite à Novak Djokovic bonne chance pour la suite du tournoi », a écrit l’ac­tuel 87e joueur mondial, dont le niveau de jeu ne cesse d’inquiéter.