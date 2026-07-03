Stefanos Tsitsipas n’est pas rancunier.
Surclassé par Novak Djokovic en à peine 1h40 de jeu au deuxième tour de Wimbledon, le joueur grec s’est fendu d’un message d’encouragement pour le Serbe via son canal de communication préféré : les réseaux sociaux.
Always an honor being back on the Wimbledon Centre Court.— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) July 3, 2026
Wishing @DjokerNole the best for the rest of the tournament 🤝 pic.twitter.com/ybMHp2bgze
« C’est toujours un honneur de revenir sur le Centre Court de Wimbledon. Je souhaite à Novak Djokovic bonne chance pour la suite du tournoi », a écrit l’actuel 87e joueur mondial, dont le niveau de jeu ne cesse d’inquiéter.
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 15:40