Mené deux sets à zéro par Quentin Halys au troi­sième tour de Wimbledon, Holger Rune a renversé un match très mal embarqué, démarré sur le court 18 et délo­ca­lisé sous le toit du court numéro 1 en milieu de quatrième set après deux inter­rup­tions en raison de la pluie. En confé­rence de presse, le 15e mondial a évoqué avec honnê­teté sa program­ma­tion initiale.

« Je ne dirais pas que mon retour est dû au dépla­ce­ment sur le court 1, mais j’ai été heureux qu’ils aient déplacé notre match sur ce court. C’est un excellent court. Les condi­tions changent complè­te­ment. J’ai pu élever mon niveau et améliorer mon tennis quand j’en avais besoin. Je m’étais dit qu’au­jourd’hui serait le premier jour où je revien­drais de 0–2 et je l’ai fait. Je suis très heureux. D’habitude, je ne fais pas atten­tion au court sur lequel on me place, mais j’ai été un peu surpris d’être programmé sur le court 18, mais c’est comme ça que ça se passe. Ils nous ont déplacés sur le court 1 et j’ai aimé cela, car l’énergie est simi­laire à celle du Central. J’étais à deux doigts de perdre, mais je suis ravi d’avoir pu gagner. »