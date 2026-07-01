Un duel entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas dès le deuxième tour de Wimbledon peut surprendre, mais il est rendu possible par la grosse chute au clas­se­ment du Grec, désor­mais 87e joueur mondial.

Les deux hommes vont se retrouver pour la quin­zième fois, avec un net avan­tage en faveur du Serbe, vain­queur de leurs dix dernières confron­ta­tions (12−2).

« Je savoure l’op­por­tu­nité d’af­fronter à nouveau, plus tard dans la journée, le plus grand joueur de tous les temps sur la plus grande scène qui soit », a écrit Tsitsipas, qui a récem­ment viré son père et réin­tégré Patrick Mouratoglou au sein de son équipe.

Reveling in the oppor­tu­nity to face the grea­test of all time on the biggest stage once again later today.



Pame 💪 pic.twitter.com/uabggeYZkt — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) July 1, 2026

A noter égale­ment que les deux fina­liste de Roland‐Garros 2021 ne se sont plus affrontés depuis les quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024.