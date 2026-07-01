Un duel entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas dès le deuxième tour de Wimbledon peut surprendre, mais il est rendu possible par la grosse chute au classement du Grec, désormais 87e joueur mondial.
Les deux hommes vont se retrouver pour la quinzième fois, avec un net avantage en faveur du Serbe, vainqueur de leurs dix dernières confrontations (12−2).
« Je savoure l’opportunité d’affronter à nouveau, plus tard dans la journée, le plus grand joueur de tous les temps sur la plus grande scène qui soit », a écrit Tsitsipas, qui a récemment viré son père et réintégré Patrick Mouratoglou au sein de son équipe.
Reveling in the opportunity to face the greatest of all time on the biggest stage once again later today.— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) July 1, 2026
Pame 💪 pic.twitter.com/uabggeYZkt
A noter également que les deux finaliste de Roland‐Garros 2021 ne se sont plus affrontés depuis les quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 15:25