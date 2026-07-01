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Le message fort de Tsitsipas avant de retrouver Djokovic, qui l’a battu les 11 dernières fois

Par
Baptiste Mulatier
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Un duel entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas dès le deuxième tour de Wimbledon peut surprendre, mais il est rendu possible par la grosse chute au clas­se­ment du Grec, désor­mais 87e joueur mondial. 

Les deux hommes vont se retrouver pour la quin­zième fois, avec un net avan­tage en faveur du Serbe, vain­queur de leurs dix dernières confron­ta­tions (12−2).

« Je savoure l’op­por­tu­nité d’af­fronter à nouveau, plus tard dans la journée, le plus grand joueur de tous les temps sur la plus grande scène qui soit », a écrit Tsitsipas, qui a récem­ment viré son père et réin­tégré Patrick Mouratoglou au sein de son équipe. 

A noter égale­ment que les deux fina­liste de Roland‐Garros 2021 ne se sont plus affrontés depuis les quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 15:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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