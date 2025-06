Alors que le tirage au sort de l’édi­tion 2025 de Wimbledon a eu lieu ce vendredi et qu’il a réservé un tableau compliqué à Novak Djokovic, tête de série numéro 6 sur le gazon londo­nien, Rick Macci, célèbre entraî­neur améri­cain et ancien mentor des soeurs Williams, a estimé que le parcours du Serbe jusqu’en huitièmes de finale était certai­ne­ment le plus compliqué de sa carrière.

Une prise de posi­tion peut‐être un poil exagérée alors qu’Alex De Minaur semble être le seul joueur à pouvoir poten­tiel­le­ment inquiéter l’homme aux 24 Grands Chelems.

The path to winning his eighth Wimbledon Title at this stage of his career is the most brutal ever for the Serbian Goat. But on the flip side if he gets to the final he will have had the best live all England street fights on the green he has ever seen. @DjokerNole