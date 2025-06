On le savait, avec son statut de tête de série numéro 6, Novak Djokovic pouvait affronter dès les quarts de finale un joueur du Top 4.

Finalement, le sort a décidé que ce serait Jack Draper. Le Serbe est aussi dans la même partie de tableau que Jannik Sinner, alors que Carlos Alcaraz a hérité de Zverev, Tsitsipas, Rune, Tiafoe, Rublev ou encore Fritz.

Gentlemen’s Singles – Projected Quarter‐finals by Seeding



(1) Sinner vs (7) Musetti

(4) Draper vs (6) Djokovic



(5) Fritz vs (3) Zverev

(8) Rune vs (2) Alcaraz #Wimbledon