Connue pour son calme et son côté intro­verti, Elena Rybakina n’est vrai­ment pas du genre à se plaindre de quoi que ce soit lors de ses passages devant les médias.

Mais la joueuse kazakhe, battue ce samedi par Clara Tauson au troi­sième tour de Wimbledon, n’a pas vrai­ment apprécié d’avoir été programmée ailleurs que sur les deux courts prin­ci­paux du tournoi.

Lauréate du tournoi en 2022 et demi‐finaliste en titre, l’ac­tuelle 11e mondiale s’at­ten­dait visi­ble­ment à un peu plus de respect de la part de l’or­ga­ni­sa­tion même si elle n’en fait pas un scan­dale non plus.

« Je m’at­ten­dais à jouer sur le Central ou le Court 1. Ce n’est pas la première fois que cela m’ar­rive. Sur ces courts, il est plus facile de jouer parce qu’il n’y a pas de vent, mais les condi­tions étaient les mêmes pour les deux joueuses. »