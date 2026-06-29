Première sensation lors de cette première journée de l’édition 2026 de Wimbledon.
Un mois après son élimination au deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner se retrouve mené deux sets à un par Miomir Kecmanovic lors de son entrée en lice sur le gazon londonien.
Alors qu’il avait pourtant une balle de troisième set, le numéro 1 mondial et tenant du titre a vu son adversaire lui voler la vedette en remportant un point assez incroyable.
June 29, 2026
Un point charnière qui permet au Serbe de n’être plus qu’à un set d’un retentissant exploit.
Publié le lundi 29 juin 2026 à 17:31