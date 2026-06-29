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Le point de l’année qui pour­rait coûter très cher à Jannik Sinner

Par
Thomas S
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Première sensa­tion lors de cette première journée de l’édi­tion 2026 de Wimbledon. 

Un mois après son élimi­na­tion au deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner se retrouve mené deux sets à un par Miomir Kecmanovic lors de son entrée en lice sur le gazon londonien. 

Alors qu’il avait pour­tant une balle de troi­sième set, le numéro 1 mondial et tenant du titre a vu son adver­saire lui voler la vedette en rempor­tant un point assez incroyable. 

Un point char­nière qui permet au Serbe de n’être plus qu’à un set d’un reten­tis­sant exploit. 

Publié le lundi 29 juin 2026 à 17:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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