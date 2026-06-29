Première sensa­tion lors de cette première journée de l’édi­tion 2026 de Wimbledon.

Un mois après son élimi­na­tion au deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner se retrouve mené deux sets à un par Miomir Kecmanovic lors de son entrée en lice sur le gazon londonien.

Alors qu’il avait pour­tant une balle de troi­sième set, le numéro 1 mondial et tenant du titre a vu son adver­saire lui voler la vedette en rempor­tant un point assez incroyable.

Un point char­nière qui permet au Serbe de n’être plus qu’à un set d’un reten­tis­sant exploit.