Invité pour les quali­fi­ca­tions de Wimbledon, le Britannique Olivier Tarvet (733e mondial à 21) a passé le premier tour face au Suisse Leandro Riedi (503e mondial) et s’est offert le droit de défier le double tenant du titre, Carlos Alcaraz, au deuxième tour.

Mais alors qu’il vit sans doute le plus beau moment de sa jeune carrière spor­tive, Olivier Tarvet fait face à un problème inat­tendu. En tant qu’é­tu­diant de l’uni­ver­sité de San Diego, il doit respecter les règles de la NCAA (cham­pionnat univer­si­taire améri­cain) et il n’a donc « le droit de toucher que 10 000 dollars (7300 euros) par an de profits après dépenses », comme le rapporte Tennis Legend.

« Je dois trouver 60 000 ou 70 000 de dépenses. Le tennis est un sport qui coûte cher. J’espère pouvoir y arriver, il suffit de payer un petit supplé­ment à mes entraî­neurs. Nous trou­ve­rons une solu­tion », a déclaré celui qui est déjà assuré de toucher 99 000 dollars à Wimbledon.

Une règle pour le moins étrange…