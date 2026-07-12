Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a donné son pronostic pour la finale de Wimbledon entre Jannik Sinner et Alexander Zverev.

« Je pense que Sinner va gagner même si je suis impres­sionné par Zverev. Je pense qu’il rempor­tera au moins un set, j’espère qu’il en rempor­tera deux, j’espère que le match ira jusqu’au cinquième set, j’ai envie de voir un match de légende. Si les deux joueurs donnent le meilleur d’eux-mêmes, le match ira jusqu’au bout. Zverev doit se montrer agressif, il doit y croire, mais pour moi, c’est Sinner qui rempor­tera le titre. »