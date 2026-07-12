Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a donné son pronostic pour la finale de Wimbledon entre Jannik Sinner et Alexander Zverev.
« Je pense que Sinner va gagner même si je suis impressionné par Zverev. Je pense qu’il remportera au moins un set, j’espère qu’il en remportera deux, j’espère que le match ira jusqu’au cinquième set, j’ai envie de voir un match de légende. Si les deux joueurs donnent le meilleur d’eux-mêmes, le match ira jusqu’au bout. Zverev doit se montrer agressif, il doit y croire, mais pour moi, c’est Sinner qui remportera le titre. »
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 10:58