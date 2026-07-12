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Le pronostic de Rusedski avant la finale Sinner‐Zverev : « Je pense qu’il va gagner mais que le match ira au moins en quatre sets »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a donné son pronostic pour la finale de Wimbledon entre Jannik Sinner et Alexander Zverev. 

« Je pense que Sinner va gagner même si je suis impres­sionné par Zverev. Je pense qu’il rempor­tera au moins un set, j’espère qu’il en rempor­tera deux, j’espère que le match ira jusqu’au cinquième set, j’ai envie de voir un match de légende. Si les deux joueurs donnent le meilleur d’eux-mêmes, le match ira jusqu’au bout. Zverev doit se montrer agressif, il doit y croire, mais pour moi, c’est Sinner qui rempor­tera le titre. »

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 10:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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