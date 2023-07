Au moment d’évo­quer de poten­tiels regrets après sa défaite en finale de Wimbledon contre Carlos Alcaraz, au terme d’une grosse bataille en cinq sets, Novak Djokovic est forcé­ment revenu en premier lieu sur ses deux fautes en revers de suite (dont une sur balle de set en sa faveur) dans le tie‐break, alors qu’il aurait pu mener deux sets à zéro et ainsi faire un grand pas vers la victoire.

« Pour être honnête, mon revers m’a lâché sur cette balle de set. Même si sa balle était longue et qu’il y a eu un mauvais rebond, je n’au­rais jamais dû rater ce point. Et à 6–6, encore un revers dans le filet. Deux revers très mauvais, c’est comme ça. Et le match a basculé en sa faveur. Dans le troi­sième set, il a incroya­ble­ment haussé son niveau. En même temps, je n’étais pas au mieux. J’ai pu me reprendre et retrouver une bonne dyna­mique dans le quatrième. Je sentais que ça repen­chait de mon côté. C’était ma chance, mon oppor­tu­nité. Sur la balle de break dans le cinquième set, je joue plutôt bien. Le vent était fort et il a emmené la balle à un endroit où je ne pouvais la smasher, donc j’ai dû jouer une volée. Je l’ai vu partir de l’autre côté et j’ai voulu le prendre à contre‐pied, mais j’ai fait la faute. Et derrière, il breake. Oui, j’ai des regrets car j’ai eu des oppor­tu­nités. J’aurais pu mieux finir le tie‐break. Mais en face, il se battait bien, il a fait une défense incroyable et a réalisé des passings qui lui ont donné le break dans le cinquième. Il mérite sa victoire, sans aucun doute. »