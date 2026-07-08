S’il a perdu ses neuf derniers duels contre Jannik Sinner, Alexander Zverev restait aussi sur sept défaites consécutives contre Taylor Fritz.
Le récent vainqueur de Roland‐Garros a brisé cette « sale » série ce mercredi, en quarts de finale de Wimbledon, où il s’est montré largement supérieur à l’Américain, victime d’une alerte au genou droit durant la rencontre (6−4, 6–4, 6–2, en moins de deux heures de jeu).
L’Allemand n’a pas caché son soulagement lors de l’interview sur le court : « J’ai envie de jouer deux matchs de plus ici, mais pour le moment, je suis très content. Je n’avais pas gagné contre lui depuis deux ans (Rome 2024), ça faisait sept défaites de suite. J’ai joué un match fantastique aujourd’hui (mercredi) et j’en suis très heureux. »
Zverev, qui n’avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale à Londres avant cette année, affrontera vendredi la grande surprise du dernier carré, le Franco‐Britannique Arthur Féry (114e mondial), impressionnant contre Flavio Cobolli (10e).
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 19:01