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Le soula­ge­ment de Zverev après avoir dompté sa bête noire : « Je n’avais pas gagné contre lui depuis deux ans, ça faisait sept défaites de suite »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Wimbledon 2026 - ITF - The Championships - 06/06/2026 - Felix Auger Aliassime - Canada -

S’il a perdu ses neuf derniers duels contre Jannik Sinner, Alexander Zverev restait aussi sur sept défaites consé­cu­tives contre Taylor Fritz. 

Le récent vain­queur de Roland‐Garros a brisé cette « sale » série ce mercredi, en quarts de finale de Wimbledon, où il s’est montré large­ment supé­rieur à l’Américain, victime d’une alerte au genou droit durant la rencontre (6−4, 6–4, 6–2, en moins de deux heures de jeu).

L’Allemand n’a pas caché son soula­ge­ment lors de l’in­ter­view sur le court : « J’ai envie de jouer deux matchs de plus ici, mais pour le moment, je suis très content. Je n’avais pas gagné contre lui depuis deux ans (Rome 2024), ça faisait sept défaites de suite. J’ai joué un match fantas­tique aujourd’hui (mercredi) et j’en suis très heureux. »

Zverev, qui n’avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale à Londres avant cette année, affron­tera vendredi la grande surprise du dernier carré, le Franco‐Britannique Arthur Féry (114e mondial), impres­sion­nant contre Flavio Cobolli (10e).

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 19:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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