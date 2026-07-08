S’il a perdu ses neuf derniers duels contre Jannik Sinner, Alexander Zverev restait aussi sur sept défaites consé­cu­tives contre Taylor Fritz.

Le récent vain­queur de Roland‐Garros a brisé cette « sale » série ce mercredi, en quarts de finale de Wimbledon, où il s’est montré large­ment supé­rieur à l’Américain, victime d’une alerte au genou droit durant la rencontre (6−4, 6–4, 6–2, en moins de deux heures de jeu).

L’Allemand n’a pas caché son soula­ge­ment lors de l’in­ter­view sur le court : « J’ai envie de jouer deux matchs de plus ici, mais pour le moment, je suis très content. Je n’avais pas gagné contre lui depuis deux ans (Rome 2024), ça faisait sept défaites de suite. J’ai joué un match fantas­tique aujourd’hui (mercredi) et j’en suis très heureux. »

Zverev, qui n’avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale à Londres avant cette année, affron­tera vendredi la grande surprise du dernier carré, le Franco‐Britannique Arthur Féry (114e mondial), impres­sion­nant contre Flavio Cobolli (10e).