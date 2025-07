Alors qu’il court toujours après le premier Grand Chelem de sa carrière, Alexander Zverev a connu une nouvelle désillu­sion. Le numéro 3 mondial s’est incliné en cinq sets dès le premier tour de Wimbledon face au Français Arthur Rinderknech.

En confé­rence de presse, l’Allemand a livré un témoi­gnage parti­cu­liè­re­ment poignant sur son état mental, évoquant un mal‐être qui dépasse le cadre du sport.

After his loss to Rinderknech at Wimbledon, Zverev says he feels very alone in life & is consi­de­ring therapy, ‘I’ve never felt this empty before’



“What feels different now compared to when you got to the final in Australia ? Is it physical ? Mental?”



Zverev : “I would say more… pic.twitter.com/uKYQXWWFVe