Hubert Hurkacz ne méri­tait vrai­ment pas cela.

Alors qu’il réali­sait une très belle édition de Wimbledon et qu’il menait deux manches à une face à Jan Lennard Struff, ce dimanche, en huitièmes de finale, le Polonais a été contraint d’aban­donner après une bles­sure au dos.

Un terrible coup dur pour celui qui était en train de retrouver son niveau suite à une longue bles­sure au niveau du genou. Totalement dépité, il a été chaleu­reu­se­ment consolé par son adversaire.

The ending this match didn’t deserve 💔



Hubert Hurkacz is forced to retire due to injury in the fifth set against Jan‐Lennard Struff.#Wimbledon pic.twitter.com/zvIW8Al77S — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026

Plutôt chan­ceux alors qu’il était en mauvaise posture, Struff dispu­tera pour la première fois de sa carrière, à 36 ans, les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem où il sera opposé au vain­queur du duel entre Jannik Sinner et Shintaro Mochizuki.