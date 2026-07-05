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Le terrible et cruel abandon d’Hubert Hurkacz, consolé par son adversaire

Par
Thomas S
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Hubert Hurkacz ne méri­tait vrai­ment pas cela.

Alors qu’il réali­sait une très belle édition de Wimbledon et qu’il menait deux manches à une face à Jan Lennard Struff, ce dimanche, en huitièmes de finale, le Polonais a été contraint d’aban­donner après une bles­sure au dos.

Un terrible coup dur pour celui qui était en train de retrouver son niveau suite à une longue bles­sure au niveau du genou. Totalement dépité, il a été chaleu­reu­se­ment consolé par son adversaire. 

Plutôt chan­ceux alors qu’il était en mauvaise posture, Struff dispu­tera pour la première fois de sa carrière, à 36 ans, les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem où il sera opposé au vain­queur du duel entre Jannik Sinner et Shintaro Mochizuki.

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 22:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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