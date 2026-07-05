Hubert Hurkacz ne méritait vraiment pas cela.
Alors qu’il réalisait une très belle édition de Wimbledon et qu’il menait deux manches à une face à Jan Lennard Struff, ce dimanche, en huitièmes de finale, le Polonais a été contraint d’abandonner après une blessure au dos.
Un terrible coup dur pour celui qui était en train de retrouver son niveau suite à une longue blessure au niveau du genou. Totalement dépité, il a été chaleureusement consolé par son adversaire.
The ending this match didn’t deserve 💔— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026
Hubert Hurkacz is forced to retire due to injury in the fifth set against Jan‐Lennard Struff.#Wimbledon pic.twitter.com/zvIW8Al77S
Plutôt chanceux alors qu’il était en mauvaise posture, Struff disputera pour la première fois de sa carrière, à 36 ans, les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem où il sera opposé au vainqueur du duel entre Jannik Sinner et Shintaro Mochizuki.
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 22:22