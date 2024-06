Dans une semaine, la grande quin­zaine du « vert’ va débuter et l’on peut dire que ce Wimbledon 2024 chez les hommes est l’une des éditions les plus ouvertes depuis près de 20 ans.

Aucun favori ne se détache, et il est bien diffi­cile de faire un pronostic.

On peut évidem­ment citer en premier Jannik Sinner suite à sa victoire à Halle mais il est clair qu’il aurait pu être sorti avant de soulever le trophée.

De plus tous les spécia­listes le savent, un tournoi en Grand Chelem se joue en 3 sets et les condi­tions en Allemagne sont assez diffé­rentes de celle de Londres.

Au jeu des étoiles, on pourra donc s’aven­turer sur la créa­tion de quelques groupes.

Dans le premier, on y mettra donc Sinner, Alcaraz et aussi Hurkacz, dans le second on posera une « pièce » sur Paul, Medvedev, Zverev, enfin dans le grouoe des outsi­ders on aura un choix presque trop impor­tant (Shelton, Rublev, Bublik etc) car le tournoi réserve toujours des surprises de taille.

On termi­nera par Nole, et là, inutile d’an­ti­ciper car il faudra déjà que le Serbe confirme qu’il est apte physiquement.