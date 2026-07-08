Blessé au poignet depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a déjà manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et Wimbledon.

Le média « La Verdad » apporte quelques infor­ma­tions sur l’état de forme de l’Espagnol, qui continue de taper la balle timi­de­ment côté coup droit.

Le numéro 2 mondial passera un dernier examen médical vendredi prochain, qui doit faire office de confir­ma­tion pour commencer lundi la prépa­ra­tion et l’en­traî­ne­ment pour la tournée américaine.

L’objectif du septuple lauréat en Grand Chelem serait de parti­ciper au Masters 1000 du Canada, du 3 au 13 août.

A suivre…