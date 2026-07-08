Blessé au poignet depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a déjà manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et Wimbledon.
Le média « La Verdad » apporte quelques informations sur l’état de forme de l’Espagnol, qui continue de taper la balle timidement côté coup droit.
Le numéro 2 mondial passera un dernier examen médical vendredi prochain, qui doit faire office de confirmation pour commencer lundi la préparation et l’entraînement pour la tournée américaine.
L’objectif du septuple lauréat en Grand Chelem serait de participer au Masters 1000 du Canada, du 3 au 13 août.
A suivre…
Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 17:05