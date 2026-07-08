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Le tournoi où Carlos Alcaraz espère signer son grand retour de blessure

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet depuis le tournoi de Barcelone en avril dernier, Carlos Alcaraz a déjà manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et Wimbledon. 

Le média « La Verdad » apporte quelques infor­ma­tions sur l’état de forme de l’Espagnol, qui continue de taper la balle timi­de­ment côté coup droit. 

Le numéro 2 mondial passera un dernier examen médical vendredi prochain, qui doit faire office de confir­ma­tion pour commencer lundi la prépa­ra­tion et l’en­traî­ne­ment pour la tournée américaine. 

L’objectif du septuple lauréat en Grand Chelem serait de parti­ciper au Masters 1000 du Canada, du 3 au 13 août. 

A suivre…

Publié le mercredi 8 juillet 2026 à 17:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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