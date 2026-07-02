La jeune pépite du tennis américain a été surprise dès le deuxième tour par l’homme considéré comme le plus « musclé » du circuit, Marton Fucsovics.
Visiblement diminué, Learner Tien a fait appel à plusieurs reprises au médecin dans l’espoir de renverser la situation. En vain, puisqu’il s’est finalement incliné en quatre manches : 7–6, 4–6, 6–7, 3–6.
Après sa défaite, l’Américain a été conduit à l’hôpital. Il en a toutefois profité pour s’accorder un petit plaisir, en publiant une story Instagram depuis son lit d’hôpital, avec, face à lui, un imposant plateau du plus célèbre fast food au monde.
Une manière plutôt originale de digérer cette élimination et de rappeler à tous les passionnés de la petite balle jaune que, même lorsqu’on est 17e mondial, on peut aussi craquer pour un McDo d’après match !
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 10:27