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Learner Tien se fait un drôle de plaisir dans son lit d’hôpital !

Par
Laurent Trupiano
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Open de Moselle 2025 - 05/11/2025 -

La jeune pépite du tennis améri­cain a été surprise dès le deuxième tour par l’homme consi­déré comme le plus « musclé » du circuit, Marton Fucsovics.

Visiblement diminué, Learner Tien a fait appel à plusieurs reprises au médecin dans l’es­poir de renverser la situa­tion. En vain, puis­qu’il s’est fina­le­ment incliné en quatre manches : 7–6, 4–6, 6–7, 3–6.

Après sa défaite, l’Américain a été conduit à l’hô­pital. Il en a toute­fois profité pour s’ac­corder un petit plaisir, en publiant une story Instagram depuis son lit d’hô­pital, avec, face à lui, un impo­sant plateau du plus célèbre fast food au monde.

Une manière plutôt origi­nale de digérer cette élimi­na­tion et de rappeler à tous les passionnés de la petite balle jaune que, même lors­qu’on est 17e mondial, on peut aussi craquer pour un McDo d’après match ! 

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 10:27

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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