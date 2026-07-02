La jeune pépite du tennis améri­cain a été surprise dès le deuxième tour par l’homme consi­déré comme le plus « musclé » du circuit, Marton Fucsovics.

Visiblement diminué, Learner Tien a fait appel à plusieurs reprises au médecin dans l’es­poir de renverser la situa­tion. En vain, puis­qu’il s’est fina­le­ment incliné en quatre manches : 7–6, 4–6, 6–7, 3–6.

Après sa défaite, l’Américain a été conduit à l’hô­pital. Il en a toute­fois profité pour s’ac­corder un petit plaisir, en publiant une story Instagram depuis son lit d’hô­pital, avec, face à lui, un impo­sant plateau du plus célèbre fast food au monde.

Learner Tien spen­ding his night at the hospital.



Doesn’t look promi­sing. pic.twitter.com/LwZk1TTE5U — José Morgado (@josemorgado) July 2, 2026

Une manière plutôt origi­nale de digérer cette élimi­na­tion et de rappeler à tous les passionnés de la petite balle jaune que, même lors­qu’on est 17e mondial, on peut aussi craquer pour un McDo d’après match !