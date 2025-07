Marin Cilic est en 8ème de finale et son parcours pour le moment est assez exem­plaire. Vainqueur de Draper puis de Munar en 4 sets, il va main­te­nant s’at­ta­quer à Cobolli, impres­sion­nant face à Mensik.

Alors qu’il répon­dait à la tv croate, Novak est venu le féli­citer à sa manière. Le dialogue entre les deux cham­pions a été plutôt amusant.

Djokovic and Cilic share a funny moment toge­ther.



“You two are beating all these young people.«



Marin : « Aren’t we young?«

Novak : « It’s all a matter of pers­pec­tive.«

Marin : « We have a little elixir of youth.«

Novak : « We won’t give them our secret. »😂pic.twitter.com/k1wHoSnPfK