Il y avait de la tension dans l’air ce dimanche lors de la rencontre comp­tant pour les huitièmes de finale de Wimbledon entre Félix Auger‐Aliassime et Alejandro Davidovich Fokina.

La faute visi­ble­ment à l’un des tour­nants du match lorsque l’Espagnol s’est tordu la cheville alors que la Canadien avait deux balles de match, à 5–3 sur le service de Fokina, dans le quatrième set.

Après une longue inter­rup­tion, le Canadien, tota­le­ment décon­centré, s’est fait débreaker dans la foulée avant de perdre le set au jeu décisif. Plus de peut que de mal fina­le­ment pour FAA qui a remis les pendules à l’heure avec un 6–1 dans l’ul­time manche.

Pourtant, malgré cette libé­ra­tion, Félix semblait en vouloir à son adver­saire pour son compor­te­ment lié à l’in­ter­rup­tion. Du coup, après la rencontre, les deux hommes se sont chau­de­ment expliqués.

Heated exchange of words between Fokina‐Auger Aliassime after their R16 Wimbledon match. pic.twitter.com/q2OVRru6U7 — AIB (@timeout_7) July 5, 2026

On devrait en savoir plus sur la teneur des propos lors de la confé­rence de presse des deux joueurs.