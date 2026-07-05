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L’échange très tendu entre Auger‐Aliassime et Davidovich Fokina

Par
Thomas S
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Il y avait de la tension dans l’air ce dimanche lors de la rencontre comp­tant pour les huitièmes de finale de Wimbledon entre Félix Auger‐Aliassime et Alejandro Davidovich Fokina. 

La faute visi­ble­ment à l’un des tour­nants du match lorsque l’Espagnol s’est tordu la cheville alors que la Canadien avait deux balles de match, à 5–3 sur le service de Fokina, dans le quatrième set.

Après une longue inter­rup­tion, le Canadien, tota­le­ment décon­centré, s’est fait débreaker dans la foulée avant de perdre le set au jeu décisif. Plus de peut que de mal fina­le­ment pour FAA qui a remis les pendules à l’heure avec un 6–1 dans l’ul­time manche. 

Pourtant, malgré cette libé­ra­tion, Félix semblait en vouloir à son adver­saire pour son compor­te­ment lié à l’in­ter­rup­tion. Du coup, après la rencontre, les deux hommes se sont chau­de­ment expliqués. 

On devrait en savoir plus sur la teneur des propos lors de la confé­rence de presse des deux joueurs. 

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 23:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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