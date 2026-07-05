Il y avait de la tension dans l’air ce dimanche lors de la rencontre comptant pour les huitièmes de finale de Wimbledon entre Félix Auger‐Aliassime et Alejandro Davidovich Fokina.
La faute visiblement à l’un des tournants du match lorsque l’Espagnol s’est tordu la cheville alors que la Canadien avait deux balles de match, à 5–3 sur le service de Fokina, dans le quatrième set.
Après une longue interruption, le Canadien, totalement déconcentré, s’est fait débreaker dans la foulée avant de perdre le set au jeu décisif. Plus de peut que de mal finalement pour FAA qui a remis les pendules à l’heure avec un 6–1 dans l’ultime manche.
Pourtant, malgré cette libération, Félix semblait en vouloir à son adversaire pour son comportement lié à l’interruption. Du coup, après la rencontre, les deux hommes se sont chaudement expliqués.
Heated exchange of words between Fokina‐Auger Aliassime after their R16 Wimbledon match. pic.twitter.com/q2OVRru6U7— AIB (@timeout_7) July 5, 2026
On devrait en savoir plus sur la teneur des propos lors de la conférence de presse des deux joueurs.
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 23:16