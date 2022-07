Jusqu’où ira Novak Djokovic dans sa quête du plus grand nombre de titre du Grand Chelem ? C’est la ques­tion que tout le monde se pose après le septième sacre du Serbe à Wimbledon ce qui porte son comp­teur à 21 Majeurs, à une longueur de Rafael Nadal.

Ancien 31e joueur mondial en simple et désor­mais jour­na­liste, l’Américain Leif Shiras a sorti la boule de cristal et pense sincè­re­ment que Nole peut large­ment dépasser les 25.

« Je pense que Novak Djokovic dans sa forme actuelle, sa santé physique, il a vous savez quatre ou cinq Majors de plus en lui où il pour­rait arriver à 26 ou 27. Il a 35 ans et il continue à établir cette norme incroyable de physi­ca­lité. Et vous savez, qu’il perde un set contre les jeunes du circuit ou deux, comme contre Sinner, vous sentez que cela ne le dérange pas. Il trouve simple­ment une autre vitesse dans sa tête, dans ses jambes et dans son cœur. »