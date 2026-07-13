Si Novak Djokovic, en tant que poly­glotte, est tout à fait capable d’ex­primer des senti­ments et ressentis complexes dans plusieurs langues étran­gères, ses confé­rences de presse dans sa langue natale, le serbe, restent malgré tout les plus intéressantes.

Cela a une nouvelle fois été le cas ce vendredi suite à sa défaite en demi‐finale de Wimbledon contre Jannik Sinner.

Et après avoir poussé un gros coup de gueule sur la pres­sion des médias au sujet de la fameuse quête du 25e titre du Grand Chelem, a fait une confes­sion pleine de sincé­rité au sujet de sa nouvelle réalité : celle d’un joueur de 39 ans dont le corps ne suit pas toujours l’esprit.

« J’ai du mal à accepter, après tout ce que j’ai accompli et toute l’expérience que j’ai acquise, que mon niveau ait autant baissé. Je sais où la balle va aller. Mentalement, je suis prêt à faire face à toutes les situa­tions, mais mon corps ralentit. J’ai constam­ment l’impression d’avoir un demi‐pas de retard sur mon adver­saire. Ça me rend fou. Bien sûr que ça me rend fou, parce que je veux toujours être le meilleur et battre n’importe qui qui se présente devant moi. J’essaie de rester opti­miste et de repré­senter mon pays du mieux possible. On verra bien jusqu’où je pourrai aller. »