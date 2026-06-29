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« Les anti‐Djokovic n’ont toujours pas compris que lors­qu’ils provoquent Novak pour tenter de le faire sortir des matchs, ils ne font en réalité que lui donner des raisons de se surpasser », s’amuse José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Novak Djokovic a dû batailler lors de son entrée en lice à Wimbledon pour venir à bout du Chinois Yibing Wu (102e mondial). 

Le septuple vain­queur du tournoi s’est retrouvé confronté à un adver­saire parti­cu­liè­re­ment inspiré, mais aussi à une partie du Centre Court acquise à la cause de l’out­sider, qui scan­dait de longs « Wuuuuuu » après les points remportés par le Chinois.

Une ambiance qui, comme souvent avec le Serbe, a semblé décu­pler sa déter­mi­na­tion dans les moments importants.

« Nous sommes en 2026 et les anti‐Djokovic n’ont toujours pas compris que lors­qu’ils provoquent Nole pour tenter de le faire sortir des matchs, ils ne font en réalité que lui donner des raisons de se surpasser », a souligné le jour­na­liste José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X.

Publié le mardi 30 juin 2026 à 00:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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