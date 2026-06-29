Novak Djokovic a dû batailler lors de son entrée en lice à Wimbledon pour venir à bout du Chinois Yibing Wu (102e mondial).
Le septuple vainqueur du tournoi s’est retrouvé confronté à un adversaire particulièrement inspiré, mais aussi à une partie du Centre Court acquise à la cause de l’outsider, qui scandait de longs « Wuuuuuu » après les points remportés par le Chinois.
Une ambiance qui, comme souvent avec le Serbe, a semblé décupler sa détermination dans les moments importants.
2026 y los antiDjokovic aún no han aprendido que si provocan a Nole para intentar sacarle de los partidos, lo que hacen realmente es darle gasolina para subir su nivel.— José Morón (@jmgmoron) June 29, 2026
« Nous sommes en 2026 et les anti‐Djokovic n’ont toujours pas compris que lorsqu’ils provoquent Nole pour tenter de le faire sortir des matchs, ils ne font en réalité que lui donner des raisons de se surpasser », a souligné le journaliste José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X.
Publié le mardi 30 juin 2026 à 00:10