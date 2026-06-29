Novak Djokovic a dû batailler lors de son entrée en lice à Wimbledon pour venir à bout du Chinois Yibing Wu (102e mondial).

Le septuple vain­queur du tournoi s’est retrouvé confronté à un adver­saire parti­cu­liè­re­ment inspiré, mais aussi à une partie du Centre Court acquise à la cause de l’out­sider, qui scan­dait de longs « Wuuuuuu » après les points remportés par le Chinois.

Une ambiance qui, comme souvent avec le Serbe, a semblé décu­pler sa déter­mi­na­tion dans les moments importants.

2026 y los antiDjokovic aún no han apren­dido que si provocan a Nole para intentar sacarle de los partidos, lo que hacen real­mente es darle gaso­lina para subir su nivel. — José Morón (@jmgmoron) June 29, 2026

« Nous sommes en 2026 et les anti‐Djokovic n’ont toujours pas compris que lors­qu’ils provoquent Nole pour tenter de le faire sortir des matchs, ils ne font en réalité que lui donner des raisons de se surpasser », a souligné le jour­na­liste José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X.