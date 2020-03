Et Andy et Jamie Murray étaient associés pour disputer le double de Wimbledon ? Interrogé par The Scotsman, Jamie n’a pas écarté cette idée de faire équipe avec son frère : « Nous ne savons pas ce qu’il va se passer avec la hanche d’Andy mais nous espérons qu’il va se remettre en forme et en bonne santé pour retourner sur le terrain. Je ne l’ai pas vu depuis un moment, cette coupure va nous donner le temps de rattraper ça. Mais je sais qu’il s’entraîne, ce qui est une très bonne nouvelle. Nous avons toujours dit que nous voulions jouer Wimbledon une fois ensemble avant de nous arrêter et j’espère que nous aurons cette chance.«

L’ancien numéro 1 mondial avait laissé sous-entendre qu’il pourrait subir une troisième opération de la hanche. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas puisque l’Ecossais a repris l’entraînement et il devait effectuer son retour à la compétition à Miami mais la suspension du circuit en raison du coronavirus en a décidé autrement. Alors la possibilité de voir les frères Murray à Wimbledon pourrait bien se concrétiser cette année. A condition que Wimbledon puisse avoir lieu.