Alors que le Centre Court de Wimbledon a toujours été réservé pour les matchs (sauf le samedi juste avant le début du tournoi où quatre joueurs sont tirés au sort pour un double amical), l’or­ga­ni­sa­tion du Grand Chelem londo­nien a cette année décidé de changer ses habi­tudes et de permettre à une poignée de joueurs et de joueuses de s’en­traîner sur le fameux gazon et ce plusieurs jours avant même le début du tournoi.

Une déci­sion prise afin d’user légè­re­ment l’herbe neuve et un peu trop glis­sante en fond de court.

C’est donc Rafael Nadal et Matteo Berrettini qui ont été choisis pour s’en­traîner en premier sur le mythique et sublime gazon d’un des plus beaux courts du monde durant 45 minutes ce jeudi.