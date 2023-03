L’information circu­lait des les milieux auto­risés et derniè­re­ment Andy Murray en avait même parlé. C’est offi­ciel, les joueurs russes et biélo­russes pour­ront parti­ciper à Wimbledon en 2023 après en avoir été bannis la saison passée. Cela veut aussi dire que Wimbledon va pouvoir attri­buer des points. Les clas­se­ment ATP et WTA seront donc plus affectés.

A noter que cette déci­sion a été prise aussi sous la pres­sion des instances du tennis mondial, puisque l’ATP comme la WTA avaient clai­re­ment expliqué que suivant la déci­sion du ALL England Cup, elles pour­raient retirer la licence des tour­nois se dérou­lant sur gazon pour préparer Wimbledon.

Maintenant il est évident que Dolgopolov ne sera pas très content de cette décision.