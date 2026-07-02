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Les larmes de Mirra Andreeva en confé­rence de presse : « Je ne suis pas la première à vivre ça… »

Par
Baptiste Mulatier
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Tout va très vite dans le tennis. 

Même pas un mois après son sacre à Roland‐Garros, syno­nyme de premier titre en Grand Chelem, Mirra Andreeva a été sortie dès le deuxième tour de Wimbledon, battue par la lauréate de l’édi­tion 2024, Barbora Krejcikova (38e mondiale) : 4–6, 7–5, 6–4.

Encore très affectée en confé­rence de presse d’après‐match, la 5e joueuse mondiale n’a pas pu retenir ses larmes. 

« C’était compliqué, elle jouait bien. J’ai eu des oppor­tu­nités sans les convertir. Ça n’a pas voulu aller dans mon sens et elle a gagné. Je crois que je vais avoir besoin de quelques jours pour digérer ça… Oui, ça va prendre un peu de temps et après, je repren­drai l’en­traî­ne­ment sur dur. Je ne sais pas quel sera mon prochain tournoi. Il faut que je parle avec mon équipe avant de prendre une déci­sion. Si ce n’était pas facile de rebas­culer en mode Grand Chelem après mon titre à Roland‐Garros ? Oui, ce n’est pas facile. Mais je ne suis pas la première à vivre ça, donc… Et puis c’est un peu pareil pour tout le monde », a déclaré la Russe de 19 ans entre deux sanglots. 

Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 11:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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