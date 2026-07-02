Tout va très vite dans le tennis.

Même pas un mois après son sacre à Roland‐Garros, syno­nyme de premier titre en Grand Chelem, Mirra Andreeva a été sortie dès le deuxième tour de Wimbledon, battue par la lauréate de l’édi­tion 2024, Barbora Krejcikova (38e mondiale) : 4–6, 7–5, 6–4.

Encore très affectée en confé­rence de presse d’après‐match, la 5e joueuse mondiale n’a pas pu retenir ses larmes.

Your heart breaks for Mirra Andreeva who strug­gled to contain the emotions after her second‐round defeat 💔



↳ Wimbledon. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K.#StanSportAU #Wimbledon pic.twitter.com/LNOOBtu1ox — Stan Sport (@StanSportAU) July 2, 2026

« C’était compliqué, elle jouait bien. J’ai eu des oppor­tu­nités sans les convertir. Ça n’a pas voulu aller dans mon sens et elle a gagné. Je crois que je vais avoir besoin de quelques jours pour digérer ça… Oui, ça va prendre un peu de temps et après, je repren­drai l’en­traî­ne­ment sur dur. Je ne sais pas quel sera mon prochain tournoi. Il faut que je parle avec mon équipe avant de prendre une déci­sion. Si ce n’était pas facile de rebas­culer en mode Grand Chelem après mon titre à Roland‐Garros ? Oui, ce n’est pas facile. Mais je ne suis pas la première à vivre ça, donc… Et puis c’est un peu pareil pour tout le monde », a déclaré la Russe de 19 ans entre deux sanglots.