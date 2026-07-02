Tout va très vite dans le tennis.
Même pas un mois après son sacre à Roland‐Garros, synonyme de premier titre en Grand Chelem, Mirra Andreeva a été sortie dès le deuxième tour de Wimbledon, battue par la lauréate de l’édition 2024, Barbora Krejcikova (38e mondiale) : 4–6, 7–5, 6–4.
Encore très affectée en conférence de presse d’après‐match, la 5e joueuse mondiale n’a pas pu retenir ses larmes.
Your heart breaks for Mirra Andreeva who struggled to contain the emotions after her second‐round defeat 💔— Stan Sport (@StanSportAU) July 2, 2026
↳ Wimbledon. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K.#StanSportAU #Wimbledon pic.twitter.com/LNOOBtu1ox
« C’était compliqué, elle jouait bien. J’ai eu des opportunités sans les convertir. Ça n’a pas voulu aller dans mon sens et elle a gagné. Je crois que je vais avoir besoin de quelques jours pour digérer ça… Oui, ça va prendre un peu de temps et après, je reprendrai l’entraînement sur dur. Je ne sais pas quel sera mon prochain tournoi. Il faut que je parle avec mon équipe avant de prendre une décision. Si ce n’était pas facile de rebasculer en mode Grand Chelem après mon titre à Roland‐Garros ? Oui, ce n’est pas facile. Mais je ne suis pas la première à vivre ça, donc… Et puis c’est un peu pareil pour tout le monde », a déclaré la Russe de 19 ans entre deux sanglots.
Publié le jeudi 2 juillet 2026 à 11:52