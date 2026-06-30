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Les mots forts de Daniil Medvedev sur Stefanos Tsitsipas : « Je ne serais abso­lu­ment pas surpris que, d’ici deux semaines, un an ou même cinq ans, il finisse par remporter un Grand Chelem »

Par
Thomas S
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Si Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas n’ont jamais entre­tenu de bonnes rela­tions, comme en témoigne leur alter­ca­tion il y a huit ans à Miami, de l’eau a coulé sous les ponts depuis. 

Alors que le Grec a récem­ment décidé de se séparer défi­ni­ti­ve­ment de son père en tant qu’en­traî­neur, le Russe, inter­rogé sur cette infor­ma­tion, a eu des mots très classes et encou­ra­geants pour son collègue de la géné­ra­tion 90. 

« J’ai vu la nouvelle hier. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais lorsqu’un joueur a déjà démontré un tel niveau, cela signifie qu’il en a les capa­cités. Je ne serais abso­lu­ment pas surpris que, d’ici deux semaines, un an ou même cinq ans, il finisse par remporter un Grand Chelem ou qu’il atteigne les demi‐finales. Il a un service redou­table, un coup droit extra­or­di­naire, et une excel­lente volée… Bien sûr, il traverse une période diffi­cile et a du mal à retrouver son jeu, mais je ne serais pas surpris non plus s’il retrou­vait soudai­ne­ment sa forme et enchaî­nait les excel­lents résultats. »

Publié le mardi 30 juin 2026 à 16:06

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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