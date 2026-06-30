Si Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas n’ont jamais entretenu de bonnes relations, comme en témoigne leur altercation il y a huit ans à Miami, de l’eau a coulé sous les ponts depuis.
Alors que le Grec a récemment décidé de se séparer définitivement de son père en tant qu’entraîneur, le Russe, interrogé sur cette information, a eu des mots très classes et encourageants pour son collègue de la génération 90.
« J’ai vu la nouvelle hier. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais lorsqu’un joueur a déjà démontré un tel niveau, cela signifie qu’il en a les capacités. Je ne serais absolument pas surpris que, d’ici deux semaines, un an ou même cinq ans, il finisse par remporter un Grand Chelem ou qu’il atteigne les demi‐finales. Il a un service redoutable, un coup droit extraordinaire, et une excellente volée… Bien sûr, il traverse une période difficile et a du mal à retrouver son jeu, mais je ne serais pas surpris non plus s’il retrouvait soudainement sa forme et enchaînait les excellents résultats. »
Publié le mardi 30 juin 2026 à 16:06