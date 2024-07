Novak Djokovic a fait preuve d’hu­mi­lité en confé­rence de presse dimanche après avoir été large­ment dominé par Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon.

« Je pense qu’il était inévi­table qu’il gagne parce qu’il est arrivé sur le court avec un tennis de meilleure qualité (…) On peut toujours analyser le match après coup et dire : ‘J’aurais pu faire ceci ou cela.’ Globalement, je me suis senti infé­rieur sur le terrain. C’est tout. Il a joué tous les coups mieux que moi. Je ne pense pas que j’au­rais pu faire quelque chose de plus. Essayer de me motiver, oui. Faire parti­ciper le public… C’est ce qui s’est passé dans le troi­sième set. Cela m’a permis de m’ac­tiver un peu. Mais il ne me lais­sait pas beau­coup de points gratuits sur mon service. Il jouait avec beau­coup de variété. Je ne l’avais jamais vu servir de cette façon, à 219 km/h… Peut‐être que j’ai raté quelque chose dans ce tournoi, mais je ne l’ai jamais vu servir aussi fort. Il a dû avoir une très bonne journée d’en­traî­ne­ment au service hier (samedi). Oui, dans l’en­semble, il m’a vrai­ment surpassé », a déclaré le Serbe dans des propos rapportés par L’Equipe.