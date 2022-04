Cela s’ac­tive en coulisses et c’est assez logique. Plusieurs bruits font état de futures procé­dures judi­ciaires qui vont être enga­gées contre le All England Club.

Il semble­rait que certains joueurs russes se sont regroupés pour faire valoir leur « droit au travail » sur la base d’une discri­mi­na­tion liée à leur natio­na­lité et la nature de leur profes­sion puisque d’autres personnes russes ou biélo­russes travaillent sur le sol britannique.

On attend aussi la nature des sanc­tions de l’ATP et la WTA dont les diffé­rents comités vont se réunir à Madrid. Si l’ATP et la WTA décident d’en­lever les points de leur clas­se­ment à Wimbledon, on pourra donc consi­dérer que le fameux temple du tennis se trans­for­mera en une gigan­tesque exhibition.