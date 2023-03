L’information circu­lait depuis quelques semaines. C’est désor­mais offi­ciel. Les joueurs russes et biélo­russes seront de retour à Wimbledon en 2023, après avoir été bannis de l’édi­tion 2022. Mais à une seule condi­tion. Ils devront signer des « accords de neutra­lité » confir­mant qu’ils n’ex­pri­me­ront aucun soutien à leur pays, toujours en guerre contre l’Ukraine, et qu’ils n’ac­ceptent aucun finan­ce­ment émanant de l’Etat russe ou biélorusse.

Le All England Club et la Fédération britan­nique de tennis (LTA) ont donc cédé face aux menaces de l’ATP et de la WTA.

« La posi­tion adoptée par le All England Club et la LTA l’année dernière a suscité une réac­tion forte et très déce­vante de la part de certaines instances diri­geantes du tennis, avec des consé­quences qui, si elles se pour­sui­vaient, seraient préju­di­ciables aux inté­rêts des joueurs, des suppor­ters, des cham­pion­nats et du tennis britan­nique. Nous consi­dé­rons égale­ment que l’ali­gne­ment entre les tour­nois du Grand Chelem est de plus en plus impor­tant dans l’en­vi­ron­ne­ment actuel du tennis », peut‐on lire dans le commu­niqué publié par Wimbledon.

AELTC state­ment regar­ding player entries for The Championships 2023 ⬇️ — Wimbledon (@Wimbledon) March 31, 2023

Une bonne nouvelle pour Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka et compagnie.