En confé­rence de presse après sa victoire facile face à Kecmanivic, Novak Djokovic a tenu à rendre hommage à Jannik Sinner.

« Je pense qu’il est évident que nous parta­geons de nombreuses simi­li­tudes en termes de style de jeu. Nous essayons de frapper la balle tôt, d’être agres­sifs et de dominer les échanges en fond de court. Je me souviens de lui quand il était tout petit ; je crois qu’il avait 13 ou 14 ans quand je l’ai rencontré et que j’ai joué avec lui. Déjà à l’époque, il était mince et grand, comme moi. Il frap­pait très bien la balle. On voyait qu’il avait un excellent timing et une excel­lente vitesse de frappe. Il utilise la raquette Head Speed, que j’uti­lise égale­ment. Il y a de nombreuses simi­li­tudes. Il est unique à sa manière. Le travail qu’il a accompli avec son équipe ces deux dernières années est formi­dable en termes de progres­sion : service, dépla­ce­ment, préci­sion. Tout le monde parle de la vitesse de ses coups, mais son timing est incroyable. Maintenant, il est extrê­me­ment précis et met constam­ment la pres­sion sur ses adver­saires grâce à sa vitesse »