Accueil Wimbledon

L’hommage poignant de Noskova à sa mère disparue : « Sans elle, je ne serais pas là… »

Par
Baptiste Mulatier
-
1322

À seule­ment 21 ans, Linda Noskova a décroché son premier titre du Grand Chelem grâce à sa victoire en finale de Wimbledon, ce samedi, face à sa compa­triote tchèque Karolina Muchova (6−2, 5–7, 6–3).

Lors de la céré­monie de remise des prix, la 12e joueuse mondiale a tenu à rendre hommage à sa mère, décédée en juin 2024, à qui elle a dédié ce sacre.

« Il y a encore une personne que je voudrais remer­cier, c’est ma mère. Sans elle, je ne serai pas là… Normalement, je ne pleure pas, ce n’est pas ok pour moi de pleurer », a confié Linda Noskova, forcé­ment très émue. 

Une séquence boule­ver­sante qui a touché l’en­semble du public londo­nien, notam­ment Martina Navratilova, émue aux larmes dans la Royal Box. 

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 20:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥