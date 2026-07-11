À seulement 21 ans, Linda Noskova a décroché son premier titre du Grand Chelem grâce à sa victoire en finale de Wimbledon, ce samedi, face à sa compatriote tchèque Karolina Muchova (6−2, 5–7, 6–3).
Lors de la cérémonie de remise des prix, la 12e joueuse mondiale a tenu à rendre hommage à sa mère, décédée en juin 2024, à qui elle a dédié ce sacre.
« Il y a encore une personne que je voudrais remercier, c’est ma mère. Sans elle, je ne serai pas là… Normalement, je ne pleure pas, ce n’est pas ok pour moi de pleurer », a confié Linda Noskova, forcément très émue.
« I would not be standing here without her » ❤️#Wimbledon pic.twitter.com/EW2bBNW2lw— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026
Une séquence bouleversante qui a touché l’ensemble du public londonien, notamment Martina Navratilova, émue aux larmes dans la Royal Box.
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 20:15