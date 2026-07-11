À seule­ment 21 ans, Linda Noskova a décroché son premier titre du Grand Chelem grâce à sa victoire en finale de Wimbledon, ce samedi, face à sa compa­triote tchèque Karolina Muchova (6−2, 5–7, 6–3).

Lors de la céré­monie de remise des prix, la 12e joueuse mondiale a tenu à rendre hommage à sa mère, décédée en juin 2024, à qui elle a dédié ce sacre.

« Il y a encore une personne que je voudrais remer­cier, c’est ma mère. Sans elle, je ne serai pas là… Normalement, je ne pleure pas, ce n’est pas ok pour moi de pleurer », a confié Linda Noskova, forcé­ment très émue.

« I would not be stan­ding here without her » ❤️#Wimbledon pic.twitter.com/EW2bBNW2lw — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026

Une séquence boule­ver­sante qui a touché l’en­semble du public londo­nien, notam­ment Martina Navratilova, émue aux larmes dans la Royal Box.