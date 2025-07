Interrogé par le quoti­dien britan­nique, The Times, quelques heures avant la finale de Wimbledon entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Rafael Nadal, qui ne peut pas être présent à Londres en raison de la gros­sesse de sa femme qui attend leur deuxième enfant, s’est montre très élogieux envers son jeune compatriote.

« Cela ne me dérange pas du tout si, à la fin de sa carrière, Carlos fait mieux que moi », a déclaré Nadal en souriant avant d’évo­quer une poten­tielle oppo­si­tion face à Alcaraz s’il avait le même âge que lui aujourd’hui. « Je pour­rais très bien perdre parce que Carlos est un joueur incroyable. Et sur le gazon, je pense qu’il fait mieux que moi parce qu’il a un meilleur service et une meilleure volée que ce que j’avais à son âge. »