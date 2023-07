Éliminé au 3e tour de Wimbledon par Denis Shapovalov, Liam Broady (142e) s’est récem­ment exprimé au sujet de Novak Djokovic dans l’émis­sion talkSPORT Breakfast. Et d’après le Britannique, le Serbe n’est pas encore apprécié à sa juste valeur.

« On ne peut pas faire abstrac­tion de Djokovic et c’est une sorte de destin à ce stade. Les gens se battent depuis long­temps contre le fait qu’il soit le GOAT de ce sport. Cela va arriver et ce que vous crai­gnez le plus, vous le faites exister… et c’est ce que Novak va faire. Quand vous lui parlez, c’est un homme très gentil et très terre à terre. Mes nièces étaient à Wimbledon l’autre jour et il déjeu­nait. Elles l’ont inter­rompu en plein repas et il était heureux de prendre une photo et de signer des auto­graphes. J’ai l’im­pres­sion qu’avec beau­coup de choses, les gens ne se rendent compte de ce qu’ils ont que lorsque c’est parti. Une fois que Novak aura quitté ce sport, je pense que les gens se rendront vrai­ment compte de ce qu’il a fait. Il sublime les chiffres comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais dans le tennis. Je ne pense pas que quel­qu’un puisse s’ap­pro­cher de ce qu’il est en train d’accomplir. »