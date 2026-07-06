S’il a pris sa retraite en septembre 2022, Roger Federer continue de démontrer sa classe à chaque apparition.
S’il a pris sa retraite en septembre 2022, Roger Federer continue d’incarner l’élégance à chacune de ses apparitions publiques.
Présent ce lundi à Wimbledon, le Suisse s’est retrouvé presque seul dans la Royal Box du Centre Court au moment du début, tardif, du huitième de finale opposant Alexander Zverev à Jiri Lehecka.
« L’image du tournoi. Il est 20h50 à Wimbledon. Toutes les ouailles, gavées de champagne, ont déserté la Royal Box. Un seul reste. Federer. Pour le respect dû aux joueurs, et notamment au dernier vainqueur de Roland‐Garros. L’élégance ultime », a réagi le journaliste Benoît Maylin.
😍 L’image du tournoi.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) July 6, 2026
Il est 20h50 à Wimbledon.
Toutes les ouailles, gavées de champagne, ont déserté la Royal Box.
Un seul reste.
Federer.
Pour le respect dû aux joueurs, et notamment au dernier vainqueur de Roland‐Garros.
L’élégance ultime. pic.twitter.com/8cfpLzQz5v
Une image symbolique.
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 22:52