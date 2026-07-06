S’il a pris sa retraite en septembre 2022, Roger Federer continue de démon­trer sa classe à chaque apparition.

S’il a pris sa retraite en septembre 2022, Roger Federer continue d’in­carner l’élé­gance à chacune de ses appa­ri­tions publiques.

Présent ce lundi à Wimbledon, le Suisse s’est retrouvé presque seul dans la Royal Box du Centre Court au moment du début, tardif, du huitième de finale oppo­sant Alexander Zverev à Jiri Lehecka.

« L’image du tournoi. Il est 20h50 à Wimbledon. Toutes les ouailles, gavées de cham­pagne, ont déserté la Royal Box. Un seul reste. Federer. Pour le respect dû aux joueurs, et notam­ment au dernier vain­queur de Roland‐Garros. L’élégance ultime », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin.

😍 L’image du tournoi.



Il est 20h50 à Wimbledon.

Toutes les ouailles, gavées de cham­pagne, ont déserté la Royal Box.



Un seul reste.

Federer.

Pour le respect dû aux joueurs, et notam­ment au dernier vain­queur de Roland‐Garros.



L’élégance ultime. pic.twitter.com/8cfpLzQz5v — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) July 6, 2026

Une image symbolique.