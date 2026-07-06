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L’immense classe de Federer, seul dans la Royal Box pendant Zverev‐Lehecka

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a pris sa retraite en septembre 2022, Roger Federer continue de démon­trer sa classe à chaque apparition. 

S’il a pris sa retraite en septembre 2022, Roger Federer continue d’in­carner l’élé­gance à chacune de ses appa­ri­tions publiques.

Présent ce lundi à Wimbledon, le Suisse s’est retrouvé presque seul dans la Royal Box du Centre Court au moment du début, tardif, du huitième de finale oppo­sant Alexander Zverev à Jiri Lehecka. 

« L’image du tournoi. Il est 20h50 à Wimbledon. Toutes les ouailles, gavées de cham­pagne, ont déserté la Royal Box. Un seul reste. Federer. Pour le respect dû aux joueurs, et notam­ment au dernier vain­queur de Roland‐Garros. L’élégance ultime », a réagi le jour­na­liste Benoît Maylin.

Une image symbolique. 

Publié le lundi 6 juillet 2026 à 22:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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