Quel homme.

Rafael Nadal a d’abord prouvé qu’il était un combat­tant excep­tionnel en rempor­tant son quart de finale contre Taylor Fritz au super tie‐break du cinquième set, malgré la douleur aux abdos.

Une fois qu’il a compris qu’il ne pour­rait pas jouer sa demie contre Nick Kyrgios, il a donné une confé­rence de presse pour l’an­noncer avant d’aller remer­cier et dire au revoir à la plupart des employés du All England Lawn Tennis and Croquet Club, orga­ni­sa­teur de Wimbledon.

Malgré la décep­tion, le Majorquin a eu un mot pour chacun et s’est arrêté pour prendre une photo.

Les images ci‐dessous parlent d’elles‐même.

👏 Puede ganar, puede perder… pero es impo­sible ser más cabal­le­roso que él.



Tras confirmar su reti­rada de #Wimbledon2022, Rafael Nadal dedicó varios minutos para despe­dirse de muchos de los miem­bros del All England Tennis Club.https://t.co/f2hsUyXXGn pic.twitter.com/jmEhEeEqKo — RTVE Deportes (@deportes_rtve) July 8, 2022

Respect, Monsieur.