Si Alexander Zverev n’a jamais dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon, en voici peut‐être l’une des raisons.
Après sa victoire compliquée face à Alexander Blockx au premier du Grand Chelem londonien ce lundi, le récent vainqueur de Roland‐Garros a révélé qu’il souffrait d’une allergie à l’herbe. Si cette dernière ne le rend pas forcément malade, il doit malgré tout prendre des cachets afin d’atténuer les effets.
What ? Alexander Zverev est allergique à l’herbe !— Tennis Legend (@TennisLegende) July 1, 2026
«Comment tu gères ça ?»
🗣️« Avec beaucoup de pilules, beaucoup d’éternuements et le nez pris, malheureusement pour moi. C’est comme ça, je ne peux rien y faire. Je me sens bien. Je ne suis pas malade. »pic.twitter.com/PNu4ZuSGPQ
« Comment je gère ça ? Avec beaucoup de pilules, beaucoup d’éternuements et le nez pris, malheureusement pour moi. C’est comme ça, je ne peux rien y faire. Je me sens bien. Je ne suis pas malade », a déclaré celui qui affrontera le Français, Valentin Royer, au deuxième tour.
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 15:31