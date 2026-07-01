Si Alexander Zverev n’a jamais dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon, en voici peut‐être l’une des raisons.

Après sa victoire compli­quée face à Alexander Blockx au premier du Grand Chelem londo­nien ce lundi, le récent vain­queur de Roland‐Garros a révélé qu’il souf­frait d’une allergie à l’herbe. Si cette dernière ne le rend pas forcé­ment malade, il doit malgré tout prendre des cachets afin d’at­té­nuer les effets.

What ? Alexander Zverev est aller­gique à l’herbe !



«Comment tu gères ça ?»



🗣️« Avec beau­coup de pilules, beau­coup d’éternuements et le nez pris, malheu­reu­se­ment pour moi. C’est comme ça, je ne peux rien y faire. Je me sens bien. Je ne suis pas malade. »pic.twitter.com/PNu4ZuSGPQ — Tennis Legend (@TennisLegende) July 1, 2026

« Comment je gère ça ? Avec beau­coup de pilules, beau­coup d’éternuements et le nez pris, malheu­reu­se­ment pour moi. C’est comme ça, je ne peux rien y faire. Je me sens bien. Je ne suis pas malade », a déclaré celui qui affron­tera le Français, Valentin Royer, au deuxième tour.