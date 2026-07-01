Accueil Wimbledon

L’improbable révé­la­tion d’Alexander Zverev sur son allergie à l’herbe : « Je prends beau­coup de pilules »

Par
Thomas S
-
84

Si Alexander Zverev n’a jamais dépassé les huitièmes de finale à Wimbledon, en voici peut‐être l’une des raisons.

Après sa victoire compli­quée face à Alexander Blockx au premier du Grand Chelem londo­nien ce lundi, le récent vain­queur de Roland‐Garros a révélé qu’il souf­frait d’une allergie à l’herbe. Si cette dernière ne le rend pas forcé­ment malade, il doit malgré tout prendre des cachets afin d’at­té­nuer les effets. 

« Comment je gère ça ? Avec beau­coup de pilules, beau­coup d’éternuements et le nez pris, malheu­reu­se­ment pour moi. C’est comme ça, je ne peux rien y faire. Je me sens bien. Je ne suis pas malade », a déclaré celui qui affron­tera le Français, Valentin Royer, au deuxième tour. 

Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 15:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥