Novak Djokovic a le don de conclure ses matchs en beauté.
Bousculé par un entreprenant Arthur Rinderknech, ce vendredi, au troisième tour de Wimbledon, le Serbe, qui s’est finalement imposée en quatre manches, a terminé la partie d’une manière assez impressionnante.
Toujours aussi à l’aise au filet, le septuple vainqueur du tournoi a réalisé une sublime volée gagnante sur la balle de match.
Novak Djokovic diving volley on match point ! 😱 pic.twitter.com/HftVyv0pFd— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2026
L’image avec les deux joueurs couchés sur le gazon londonien est plutôt cocasse.
Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 20:10