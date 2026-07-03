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L’incroyable balle de match entre Novak Djokovic et Arthur Rinderknech

Par
Thomas S
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Novak Djokovic a le don de conclure ses matchs en beauté.

Bousculé par un entre­pre­nant Arthur Rinderknech, ce vendredi, au troi­sième tour de Wimbledon, le Serbe, qui s’est fina­le­ment imposée en quatre manches, a terminé la partie d’une manière assez impressionnante.

Toujours aussi à l’aise au filet, le septuple vain­queur du tournoi a réalisé une sublime volée gagnante sur la balle de match. 

L’image avec les deux joueurs couchés sur le gazon londo­nien est plutôt cocasse. 

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 20:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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