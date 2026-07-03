Novak Djokovic a le don de conclure ses matchs en beauté.

Bousculé par un entre­pre­nant Arthur Rinderknech, ce vendredi, au troi­sième tour de Wimbledon, le Serbe, qui s’est fina­le­ment imposée en quatre manches, a terminé la partie d’une manière assez impressionnante.

Toujours aussi à l’aise au filet, le septuple vain­queur du tournoi a réalisé une sublime volée gagnante sur la balle de match.

Novak Djokovic diving volley on match point ! 😱 pic.twitter.com/HftVyv0pFd — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2026

L’image avec les deux joueurs couchés sur le gazon londo­nien est plutôt cocasse.